Матвей Ветлугин оценил своё выступление в короткой программе на Lombardia Trophy

Российский фигурист Матвей Ветлугин, выступающий на турнире Lombardia Trophy в Италии, оценил своё выступление в короткой программе и атмосферу на соревнованиях. От судей он получил за прокат 90,02 балла и занял промежуточное второе место.

— Поздравляю с возвращением. Расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях.

— Посмеялись утром с ребятами, когда они у меня спросили: «Ну ты же вроде когда-то участвовал», говорю: «Да, восемь лет назад». И первая реакция — это шок, а потом истерический смех у всех. Это трудно вообще представить, что такое восемь лет. Соревноваться внутри страны и не иметь такой возможности.

Переживал сильно. Спал плохо, нервничал много. Но, насколько возможно собраться, собрался. Можно чуть-чуть себя поругать за каскад, но, пожалуй, оставлю это на откуп судей и самого себя, но уже после произвольной программы. В целом я доволен. Ответственности прибавляло то, что я здесь нахожусь один. И это прямо чувствовалось в плане того, что мало с кем здесь можно пообщаться, мало с кем поделиться какими-то переживаниями. Поэтому мы очень тесно держимся с Евгением Владимировичем [Рукавицыным] рядом. Ну, а справедливости ради атмосфера, конечно, дружелюбная. То есть никаких косых взглядов в свою сторону я не замечал. Просто очень необычно, непривычно, – цитирует Ветлугина «Советский спорт».

Произвольные программы мужчин пройдут в воскресенье, 20 сентября.