Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027: даты проведения, расписание, где смотреть

Сегодня, 19 сентября, в Москве стартуют контрольные прокаты сборной России — 2026/2027. В рамках первого дня спортсмены выступят с короткими программами. Прямая трансляция выступлений будет доступна на сайте Первого канала. В эфире федерального канала покажут прокаты отдельных фигуристов. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию контрольных прокатов.
Расписание контрольных прокатов сборной России (время московское):
19 сентября, суббота
14:00. Женщины, короткая программа;
15:15. Мужчины, короткая программа;
16:25. Пары, короткая программа;
17:30. Танцы на льду, ритм-танец.
20 сентября, воскресенье
14:00. Женщины, произвольная программа;
15:30. Мужчины, произвольная программа;
16:50. Пары, произвольная программа;
18:00. Танцы на льду, произвольный танец.