Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027: даты проведения, расписание, где смотреть

Сегодня, 19 сентября, в Москве стартуют контрольные прокаты сборной России — 2026/2027. В рамках первого дня спортсмены выступят с короткими программами. Прямая трансляция выступлений будет доступна на сайте Первого канала. В эфире федерального канала покажут прокаты отдельных фигуристов. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию контрольных прокатов.

Расписание контрольных прокатов сборной России (время московское):

19 сентября, суббота

14:00. Женщины, короткая программа;

15:15. Мужчины, короткая программа;

16:25. Пары, короткая программа;

17:30. Танцы на льду, ритм-танец.

20 сентября, воскресенье

14:00. Женщины, произвольная программа;

15:30. Мужчины, произвольная программа;

16:50. Пары, произвольная программа;

18:00. Танцы на льду, произвольный танец.