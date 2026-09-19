Ветлугин рассказал, как принималось решение об участии в Lombardia Trophy

Российский фигурист Матвей Ветлугин рассказал, как принималось решение об участии в турнире Lombardia Trophy в Италии. По итогам короткой программы фигурист получил от судей 90,02 балла и занял промежуточное второе место.

— А как принималось решение сюда поехать? Как ты об этом узнал и почему во время контрольных прокатов?

— Первое, что мы спросили, можно ли нам поехать на этот старт, поскольку он совпадает с контрольными прокатами. Нам сказали, если у нас будет готова виза, на данный старт могут отпустить, потому что это всё-таки важное, новое, это международное. И мы занялись подготовкой, оформлением документов для её получения. Вовремя это сделали, достаточно оперативно получили положительный ответ, после этого успели подать заявку именную, вот через пару дней после получения визы нашёл отображение себя в списке участников, — приводит слова Ветлугина «Советский спорт».

Произвольные программы мужчин пройдут в воскресенье, 20 сентября.