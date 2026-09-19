Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027: состав участников

Сегодня, 19 сентября, в Москве стартуют контрольные прокаты сборной России — 2026/2027. На прокатах выступят члены основного и резервного состава сборной России в четырёх дисциплинах: женское и мужское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. В первый день фигуристы представят короткие программы и ритм-танцы.

Список участников:

Женщины: Камилла Нелюбова, Дина Хуснутдинова, Алина Горбачёва, Ксения Гущина, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Мария Захарова, Аделия Петросян, Александра Трусова (Игнатова), Камила Валиева;

Мужчины: Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Николай Угожаев, Глеб Лутфуллин, Григорий Фёдоров, Андрей Мозалёв;

Спортивные пары: Таисия Щербинина/Артём Петров, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов;

Танцы на льду: Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Анна Щербакова/Егор Гончаров, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Па