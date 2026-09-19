Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027: где смотреть, расписание трансляций

19 и 20 сентября 2026 года состоятся контрольные прокаты сборной России. Выступления пройдут в Москве на «ЦСКА-Арене». Начало — в 14.00 мск (оба дня). На прокатах выступят члены основного и резервного состава сборной России в четырёх дисциплинах: женское и мужское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

В первый день контрольных прокатов женщины, мужчины и спортивные пары представят свои короткие программы, танцоры — ритм-танцы. На следующий день фигуристы выступят с произвольными программами и произвольными танцами.

Прямая трансляция выступлений будет доступна на сайте Первого канала. В эфире федерального канала покажут выступления отдельных фигуристов. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию контрольных прокатов.