Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027 — онлайн-трансляция 19 сентября 2026

Сегодня, 19 сентября, в Москве стартуют контрольные прокаты сборной России — 2026/2027. На прокатах выступят члены основного и резервного состава сборной России в четырёх дисциплинах: женское и мужское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. В первый день фигуристы представят короткие программы и ритм-танцы.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию контрольных прокатов.

Расписание контрольных прокатов сборной России (время московское):

19 сентября, суббота

14:00. Женщины, короткая программа;

15:15. Мужчины, короткая программа;

16:25. Пары, короткая программа;

17:30. Танцы на льду, ритм-танец.