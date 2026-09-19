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Контрольные прокаты сборной России 2026/2027: расписание на 19 сентября 2026 года

Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027: расписание на 19 сентября 2026 года
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Сегодня, 19 сентября, в Москве стартуют контрольные прокаты сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию. На прокатах выступят члены основного и резервного состава сборной России в четырёх дисциплинах: женское и мужское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого дня контрольных прокатов, где фигуристы представят короткие программы и ритм-танцы.

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию (время московское):

19 сентября, суббота
14:00. Женщины, короткая программа;
15:15. Мужчины, короткая программа;
16:25. Пары, короткая программа;
17:30. Танцы на льду, ритм-танец.

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