Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027: расписание на 19 сентября 2026 года
Сегодня, 19 сентября, в Москве стартуют контрольные прокаты сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию. На прокатах выступят члены основного и резервного состава сборной России в четырёх дисциплинах: женское и мужское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого дня контрольных прокатов, где фигуристы представят короткие программы и ритм-танцы.
Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию (время московское):
19 сентября, суббота
14:00. Женщины, короткая программа;
15:15. Мужчины, короткая программа;
16:25. Пары, короткая программа;
17:30. Танцы на льду, ритм-танец.
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