Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027: порядок выхода спортсменов на лёд в КП

Сегодня, 19 сентября, в Москве стартуют контрольные прокаты сборной России — 2026/2027. На прокатах выступят члены основного и резервного состава сборной России в четырёх дисциплинах: женское и мужское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. В первый день фигуристы представят короткие программы и ритм-танцы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода спортсменов на лёд.

Фигурное катание. Контрольные прокаты сборной России. 19 сентября, суббота

короткая программа

14:00. Женщины

1. Камилла Нелюбова.

2. Дина Хуснутдинова.

3. Алина Горбачёва.

4. Ксения Гущина.

5. Алиса Двоеглазова.

6. Анна Фролова.

7. Мария Захарова.

8. Аделия Петросян.

9. Александра Игнатова (Трусова).

10. Камила Валиева.

15:25. Мужчины

1. Марк Кондратюк.

2. Евгений Семененко.

3. Пётр Гуменник.

4. Владислав Дикиджи.

5. Николай Угожаев.

6. Глеб Лутфуллин.

7. Григорий Фёдоров.

8. Андрей Мозалёв.

16:35. Спортивн