Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027: поминутное расписание на 19 сентября

Сегодня, 19 сентября, в Москве стартуют контрольные прокаты сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием выхода фигуристов на лёд.

Женщины, короткая программа (время московское):

14:00 — 14:07. Первая разминка:

14:35 — 14:42. Вторая разминка:

14:42 — 14:48. Анна Фролова;

14:48 — 14:53. Мария Захарова;

14:53 — 14:59. Аделия Петросян;

14:59 — 15:04. Александра Игнатова;

15:04 — 15:10. Камила Валиева.

Мужчины, короткая программа (время московское):

15:25- 15:32. Первая разминка:

15:32 — 15:37. Марк Кондратюк;

15:37 — 15:42. Евгений Семененко;

15:42 — 15:47. Пётр Гуменник;

15:47 — 15:52. Владислав Дикиджи.

15:52 — 15:59. Вторая разминка:

16:00 — 16:05. Николай Угожаев;

16:05 — 16:10. Глеб Лутфуллин;

16:10 — 16:15. Григорий Фёдоров;

16:15 — 16:20. Андрей Мозалёв.

Пары, короткая программа (время московское):

16:35 — 16:42. Первая разминка:

16:42 — 16:48. Таисия Щербинина/Артём Петров;

16:48 — 16:54. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

16:54 — 17:01. Вторая разминка:

17:01 — 17:07. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков;

17:07 — 17:13. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский;

17:13 — 17:19. Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Танцы на льду, ритм-танец (время московское):

17:35 — 17:41. Первая разминка: