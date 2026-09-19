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15:15 Мск
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Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027: поминутное расписание на 19 сентября

Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027: поминутное расписание на 19 сентября
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Сегодня, 19 сентября, в Москве стартуют контрольные прокаты сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием выхода фигуристов на лёд.

Женщины, короткая программа (время московское):

14:00 — 14:07. Первая разминка:

14:35 — 14:42. Вторая разминка:

  • 14:42 — 14:48. Анна Фролова;
  • 14:48 — 14:53. Мария Захарова;
  • 14:53 — 14:59. Аделия Петросян;
  • 14:59 — 15:04. Александра Игнатова;
  • 15:04 — 15:10. Камила Валиева.

Мужчины, короткая программа (время московское):

15:25- 15:32. Первая разминка:

  • 15:32 — 15:37. Марк Кондратюк;
  • 15:37 — 15:42. Евгений Семененко;
  • 15:42 — 15:47. Пётр Гуменник;
  • 15:47 — 15:52. Владислав Дикиджи.

15:52 — 15:59. Вторая разминка:

  • 16:00 — 16:05. Николай Угожаев;
  • 16:05 — 16:10. Глеб Лутфуллин;
  • 16:10 — 16:15. Григорий Фёдоров;
  • 16:15 — 16:20. Андрей Мозалёв.

Пары, короткая программа (время московское):

16:35 — 16:42. Первая разминка:

  • 16:42 — 16:48. Таисия Щербинина/Артём Петров;
  • 16:48 — 16:54. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

16:54 — 17:01. Вторая разминка:

  • 17:01 — 17:07. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков;
  • 17:07 — 17:13. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский;
  • 17:13 — 17:19. Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Танцы на льду, ритм-танец (время московское):

17:35 — 17:41. Первая разминка:

  • 17:41 — 17:47. Милана Кузьмина/Дмитрий Студенкин;
  • 17:47 — 17:52. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов;
  • 17:52 -17:58. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов;
  • 17:58 — 18:04. Елизавета Шичина/Павел Дрозд;
  • 18:04 — 18:09. Софья Леонтьева/Даниил