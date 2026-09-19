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Тренер пары Хабибуллина/Княжук объяснила, почему фигуристы пропускают контрольные прокаты

Тренер пары Хабибуллина/Княжук объяснила, почему фигуристы пропускают контрольные прокаты
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Тренер российских фигуристов Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука, выступающих в парном катании, Нина Мозер объяснила, почему спортсмены не примут участие в контрольных прокатах сборной России.

«Наташа продолжает восстановление. Летом удалось посетить в Мюнхене клинику доктора Кристиана Шнайдера, найти причину болей в спине и начать правильное лечение. Форсировать подготовку мы не будем, поэтому на контрольных прокатах Наташа с Ильей не выступают. Её здоровье для всей нашей команды сейчас важнее», — приводит слова Мозер ТАСС.

В пару спортсмены встали в сезоне-2019/2020. Они являются победителями и призёрами этапов Гран-при России. На чемпионате России сезона-2024/2025 были третьими. Фигуристы пропустили весь минувший сезон-2025/2026.

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