Тренер пары Хабибуллина/Княжук объяснила, почему фигуристы пропускают контрольные прокаты

Тренер российских фигуристов Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука, выступающих в парном катании, Нина Мозер объяснила, почему спортсмены не примут участие в контрольных прокатах сборной России.

«Наташа продолжает восстановление. Летом удалось посетить в Мюнхене клинику доктора Кристиана Шнайдера, найти причину болей в спине и начать правильное лечение. Форсировать подготовку мы не будем, поэтому на контрольных прокатах Наташа с Ильей не выступают. Её здоровье для всей нашей команды сейчас важнее», — приводит слова Мозер ТАСС.

В пару спортсмены встали в сезоне-2019/2020. Они являются победителями и призёрами этапов Гран-при России. На чемпионате России сезона-2024/2025 были третьими. Фигуристы пропустили весь минувший сезон-2025/2026.