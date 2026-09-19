Горбачёва без тройного акселя выступила с КП на контрольных прокатах — 2026/2027

Российская фигуристка Алина Горбачёва выступила с короткой программой на контрольных прокатах сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию.

Горбачёва представила короткую программу под музыку Moonlight — Jennifer Thomas, Viktoria Tocca. Во время проката фигуристка выполнила двойной аксель, тройной сальхов, каскад тройной лутц — тройной тулуп.

Алина Горбачёва не выступала почти год, ровно с прошлогодних контрольных прокатов. Весь сезон девушка лечилась от травмы и восстанавливалась.

Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию проходят с 19 по 20 сентября в Москве.

Фигуристки после окончания карьеры.