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Горбачёва без тройного акселя выступила с КП на контрольных прокатах — 2026/2027

Горбачёва без тройного акселя выступила с КП на контрольных прокатах — 2026/2027
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Российская фигуристка Алина Горбачёва выступила с короткой программой на контрольных прокатах сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию.

Горбачёва представила короткую программу под музыку Moonlight — Jennifer Thomas, Viktoria Tocca. Во время проката фигуристка выполнила двойной аксель, тройной сальхов, каскад тройной лутц — тройной тулуп.

Алина Горбачёва не выступала почти год, ровно с прошлогодних контрольных прокатов. Весь сезон девушка лечилась от травмы и восстанавливалась.

Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию проходят с 19 по 20 сентября в Москве.

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