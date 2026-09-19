Двоеглазова выступила с облегчённым контентом в КП на контрольных прокатах сборной России

Серебряный призёр чемпионата страны, победительница финала Гран-при России по фигурному катанию Алиса Двоеглазова выступила с короткой программой на контрольных прокатах сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию.

Двоеглазова представила короткую программу под музыку Creep — Lucy Kay. Во время проката фигуристка выполнила двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц — двойной тулуп.

В межсезонье спортсменка пережила тяжёлую травму. Двоеглазова сообщила, что приехала с облегчённым контентом, особенно по сравнению с прошлым сезоном.

Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию проходят с 19 по 20 сентября в Москве.