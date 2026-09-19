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«На тренировках делала 10 из 10». Фигуристка Нелюбова — о тройном акселе

«На тренировках делала 10 из 10». Фигуристка Нелюбова — о тройном акселе
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Российская фигуристка Камилла Нелюбова высказалась о выступлении в короткой программе в рамках контрольных прокатов сборной России — 2026/2027.

«Здесь катала уверенно. Несмотря на первую ошибку, старалась показать программу зрителям. Поддерживали, спасибо огромное!

Буду стараться в течение сезона быть уверенной. Жалко, что не получился тройной аксель, на тренировках делала 10 из 10. По сравнению с Токио была увереннее. Должна показывать хорошее катание, чистое, хочу радовать публику.

Короткую программу ставил Никита Михайлов. Потом мы с тренером дорабатывали и меняли её, чтобы заходы были более удобные», – передаёт слова Нелюбовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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