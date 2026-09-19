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Аделия Петросян с падением представила первую КП после ухода от Тутберидзе

Аделия Петросян с падением представила первую КП после ухода от Тутберидзе
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Трёхкратная чемпионка России, участница Олимпийских игр в Милане фигуристка Аделия Петросян на контрольных прокатах сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию представила свою первую короткую программу после ухода из штаба заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Петросян исполнила короткую программу под музыку The Show Must Go On — Oneil, Kanvise, Ercodes. Во время проката фигуристка выполнила двойной аксель, тройной лутц и упала на приземлении с тройного флипа, не сумев присоединить к нему второй прыжок.

Спортсменка ушла из штаба Этери Тутберидзе и начала работать с Инной Гончаренко. Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию проходят с 19 по 20 сентября в Москве.

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