Фигуристка Хуснутдинова рассказала о травме ноги во время подготовки к сезону

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала о травме ноги, которую получила во время подготовки к сезону-2026/2027.

«Ощущения смешанные, потому что не получилось показать свой максимум. Подготовка была скомканной из-за определённых проблем — несколько раз уходила лечить ногу. Не ссылаюсь ни в коем случае на это. Просто хочется продолжать работать и уже к этапам Гран-при подойти в хорошей форме.

Вообще я не очень довольна выступлением, потому что и на разминке, и перед прокатом у меня получался хороший аксель, а в самом прокате я зажалась, и показать хороший прыжок не получилось. Каскад тоже немного подвел, в степ-аут ушла. Но хочется в дальнейшем меньше волноваться — я очень сильно нервничала, потому что не знала, как всё происходит: в первый раз есть отличия от обычных соревнований, оценки не объявляются, не всегда понятно, куда выходить.

Но мне очень всё понравилось. В последние несколько дней процент исполнения тройного акселя на тренировках немного увеличился — сейчас, наверное, около 70%», — передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.