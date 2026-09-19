Фигуристка Горбачёва объяснила, почему оставила программы с прошлого сезона

Бронзовый призёр чемпионата России — 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва рассказала, по какой причине оставила прошлогодние программы на сезон-2026/2027.

«Оставили программы прошлого сезона, поскольку в прошлом катала их всего на двух этапах. И ещё не так много времени было для накатки, нужно было восстанавливать форму и прыжки. Тем более в том сезоне не получилось раскрыть в полной мере их» ,— передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова»

Короткая программа Горбачёвой поставлена под музыку Moonlight — Jennifer Thomas, Viktoria Tocca. Во время выступления в рамках коротких программ сборной России фигуристка выполнила двойной аксель, тройной сальхов, каскад тройной лутц — тройной тулуп.

Фигуристки после окончания карьеры.