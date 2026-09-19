Алина Горбачёва высказалась о первом выступлении после тяжёлой травмы и операции

Российская фигуристка Алина Горбачёва высказалась о выступлении в короткой программе в рамках контрольных прокатов сборной России. Спортсменка не выступала почти год. Девушка лечилась от травмы и восстанавливалась.

«Очень рада, что я здесь, несмотря на все сложности, которые были, я вышла. Форма не самая лучшая, но старты ещё не сейчас, буду готовиться дальше. Слава богу, я здесь. Как кататься и прыгать, я в целом не забыла, но физическую форму было сложно набирать. Прыгнуть один прыжок и откатать всю программу — это колоссальная разница. Чем старше, тем сложнее становится накатывать программу. Рада, что через все трудности я здесь и могу показывать программы.

Какие были мысли во время восстановления? Когда-то была полна энергии, говорила — всё, выхожу, буду побеждать. Были моменты, когда думала, что пойду учиться в институт, пока не поздно. Но я понимаю, что очень люблю фигурное катание», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.