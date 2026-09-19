Трусова чисто откатала короткую программу на КП сборной России — 2026/2027

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) выступила с короткой программой на контрольных прокатах сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию.

Трусова представила короткую программу под музыку Lara — Alice Sara Ott. Во время проката фигуристка выполнила двойной аксель, тройной риттбергер, каскад тройной лутц — тройной тулуп.

Со своей КП фигуристка впервые выступила на «челленджере» в Японии, где заняла второе место. Этот турнир стал первым международным для спортсменки после родов.

Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию проходят с 19 по 20 сентября в Москве.