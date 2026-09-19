15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Юниорский гран-при. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
15:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александр Плющенко занял 13-е место на этапе юниорского Гран-при в Анкаре

Александр Плющенко занял 13-е место на этапе юниорского Гран-при в Анкаре
Комментарии

Сын Евгения Плющенко Александр Плющенко, представляющий Азербайджан, занял 13-е место на юниорском этапе серии Гран-при ISU в Анкаре, Турция. По сумме двух программ он получил от судей 171,65 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 4, Анкара, Турция
Юноши. Произвольная программа
19 сентября 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Даия Эбихара
Япония
216.66
2
Егор Курцев
Украина
201.95
3
Хапин Чхои
Южная Корея
194.89

Победителем этапа стал представитель Японии Даия Эбихара с результатом 216,66. Серебряным призёром стал украинец Егор Курцев (201,95), а тройку лидеров замкнул Хапин Чхои из Южной Кореи (194,89).

Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров. Анкара, Турция. Юноши:

1. Даия Эбихара (Япония) — 216,66.

2. Егор Курцев (Украина) — 201,95.

3. Хапин Чхои (Южная Корея) — 194,89.

4. Кирк Хогето (США) — 188,77.

5. Юй Дон Хан (Южная Корея) — 187,82.

6. Сандро Де Анджело (Швейцария) — 182,01.

7. Ллойд Томсон (Великобритания) — 179,80.

8. Каан Санал (Турция) — 176,18.

9. Грейсон Лонг (Канада) — 173,79.

10. Якуб Тыкал (Чехия) — 172,88…

13. Александр Плющенко (Азербайджан) — 171,65.

Материалы по теме
Плющенко сравнил дебют своего сына на международной арене со своим выступлением на ЮЧМ