Александр Плющенко занял 13-е место на этапе юниорского Гран-при в Анкаре

Сын Евгения Плющенко Александр Плющенко, представляющий Азербайджан, занял 13-е место на юниорском этапе серии Гран-при ISU в Анкаре, Турция. По сумме двух программ он получил от судей 171,65 балла.
Победителем этапа стал представитель Японии Даия Эбихара с результатом 216,66. Серебряным призёром стал украинец Егор Курцев (201,95), а тройку лидеров замкнул Хапин Чхои из Южной Кореи (194,89).
Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров. Анкара, Турция. Юноши:
1. Даия Эбихара (Япония) — 216,66.
2. Егор Курцев (Украина) — 201,95.
3. Хапин Чхои (Южная Корея) — 194,89.
4. Кирк Хогето (США) — 188,77.
5. Юй Дон Хан (Южная Корея) — 187,82.
6. Сандро Де Анджело (Швейцария) — 182,01.
7. Ллойд Томсон (Великобритания) — 179,80.
8. Каан Санал (Турция) — 176,18.
9. Грейсон Лонг (Канада) — 173,79.
10. Якуб Тыкал (Чехия) — 172,88…
13. Александр Плющенко (Азербайджан) — 171,65.