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Валиева с каскадом из двойных прыжков в КП выступила на контрольных прокатах — 2026/2027

Валиева с каскадом из двойных прыжков в КП выступила на контрольных прокатах — 2026/2027
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Чемпионка мира среди юниоров, участница Олимпийских игр 2022 года в Пекине российская фигуристка Камила Валиева выступила с короткой программой на контрольных прокатах сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию.

Валиева представила короткую программу под музыку Mamma La Rondinella — Ludovico Einaudi. Во время проката фигуристка исполнила двойной аксель, тройной флип, каскад двойной лутц — двойной тулуп.

Контрольные прокаты — 2026/2027 стали первыми для фигуристки за три года. Нынешнюю короткую программу спортсменке поставил Бенуа Ришо.

Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию проходят с 19 по 20 сентября в Москве.

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