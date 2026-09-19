Валиева с каскадом из двойных прыжков в КП выступила на контрольных прокатах — 2026/2027

Чемпионка мира среди юниоров, участница Олимпийских игр 2022 года в Пекине российская фигуристка Камила Валиева выступила с короткой программой на контрольных прокатах сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию.

Валиева представила короткую программу под музыку Mamma La Rondinella — Ludovico Einaudi. Во время проката фигуристка исполнила двойной аксель, тройной флип, каскад двойной лутц — двойной тулуп.

Контрольные прокаты — 2026/2027 стали первыми для фигуристки за три года. Нынешнюю короткую программу спортсменке поставил Бенуа Ришо.

Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию проходят с 19 по 20 сентября в Москве.