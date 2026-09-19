Кондратюк упал на заходе во вращение в короткой программе на контрольных прокатах сборной

Бронзовый призёр Олимпиады — 2022 в командном первенстве российский фигурист Марк Кондратюк выступил с короткой программой на контрольных прокатах сборной страны — 2026/2027 по фигурному катанию.

Кондратюк представил программу под музыку Sind — Faraualla. Во время проката фигурист выполнил четверной лутц с ошибкой при приземлении, тройной аксель, каскад четверной сальхов — тройной тулуп. Спортсмен упал на заходе во вращение.

Напомним, за несколько дней до отправления на турнир в Японию Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал у фигуриста статус нейтрального атлета. Из-за этого первым стартом для Кондратюка стали контрольные прокаты.

Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию проходят с 19 по 20 сентября в Москве.