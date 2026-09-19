Семененко откатал короткую программу на контрольных прокатах лучше, чем на турнире в Токио

Двукратный чемпион России, бронзовый призёр турнира Kinoshita Group Cup — 2026 фигурист Евгений Семененко завершил выступление с короткой программой на контрольных прокатах сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию.

Семененко представил короткую программу под музыку к кинофильму «Дракула» — Wojciech Kilar. Во время проката фигурист выполнил четверной риттбергер, каскад четверной сальхов — тройной тулуп, тройной аксель.

В отличие от «челленджера» в Японии, на контрольных прокатах Семененко представил программу в другом костюме и откатал чисто.

Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию проходят с 19 по 20 сентября в Москве.