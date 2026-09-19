Гуменник реабилитировался в короткой программе на открытых прокатах после неудачи в Токио

Действующий чемпион России, участник Олимпиады-2026 в одиночном катании Пётр Гуменник исполнил свою короткую программу на контрольных прокатах сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию.

Гуменник представил короткую программу под песню My Body Is a Cage — Peter Gabriel. Фигурист начал прокат с каскада четверной флип — тройной тулуп, после чего исполнил четверной лутц с ошибкой на выезде с прыжка и тройной аксель.

На турнире в Японии фигурист занял лишь шестое место, его обошли сразу два россиянина — Владислав Дикиджи и Евгений Семененко.

Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию проходят с 19 по 20 сентября в Москве.