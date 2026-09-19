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Камила Валиева отреагировала на своё выступление в КП на контрольных прокатах

Камила Валиева отреагировала на своё выступление в КП на контрольных прокатах
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Чемпионка мира среди юниоров, участница Олимпийских игр 2022 года в Пекине российская фигуристка Камила Валиева высказалась о своём выступлении в короткой программе на контрольных прокатах сборной России — 2026/2027.

«Как ощущения от выступления на прокатах? Всё хорошо, рабочий прокат, вышла на публику», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

В короткой программе Валиева выступила под музыку Mamma La Rondinella — Ludovico Einaudi. Во время проката фигуристка исполнила двойной аксель, тройной флип, каскад двойной лутц — двойной тулуп. Эту программу спортсменке поставил Бенуа Ришо.

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