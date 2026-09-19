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Алиса Двоеглазова ответила на вопрос об ультра-си в программах в текущем сезоне

Алиса Двоеглазова ответила на вопрос об ультра-си в программах в текущем сезоне
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Серебряный призёр чемпионата страны, победительница финала Гран-при России по фигурному катанию Алиса Двоеглазова ответила на вопрос, планирует ли вставлять в программы текущего сезона-2026/2027 элементы «ультра-си».

«Не знаю. Я месяц назад не знала, что буду здесь, не знаю, что будет завтра. Самочувствие нормальное. Все трудности, которые я прошла, делают меня сильнее. Как бы ни было тяжело, больно, обидно, если в правильную сторону направить эмоции, они придают ещё больше сил, — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

В межсезонье спортсменка получила тяжёлую травму.

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