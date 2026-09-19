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Двоеглазова призналась, что не ожидала выступить так рано после травмы

Двоеглазова призналась, что не ожидала выступить так рано после травмы
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Серебряный призёр чемпионата России, победительница финала Гран-при России по фигурному катанию Алиса Двоеглазова рассказала, что не ожидала так рано выступить после травмы, которую она получила в межсезонье.

«Программа про непринятие себя, про то, что в социуме многие скрываются под масками. В конце программы снимаю маску и показываю себя такой, какая есть. Программу ставили Этери Георгиевна Тутберидзе и Даниил Маркович Глейхенгауз. Чёткое попадание в образ и в данный период жизни. Год назад я бы не смогла откатать программу так, как сегодня.

Я сама не ожидала на самом деле, что выступлю здесь. Потому что месяц назад восстановила все тройные прыжки, без связок, без заходов — просто зашла и прыгнула. Мне кажется, я просто одержима этим спортом. Так за месяц получилось поставить две программы», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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