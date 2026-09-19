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Трусова рассказала, что успела восстановить четверной тулуп после турнира в Японии

Трусова рассказала, что успела восстановить четверной тулуп после турнира в Японии
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что успела восстановить четверной тулуп после «челленджера» в Японии, где заняла второе место.

«После выступления здесь только позитивные эмоции. Я переживала, но Этери Георгиевна [Тутберидзе] рассказывала свои истории, поддерживала. Не хватало поддержки русских зрителей в Токио, а тут много кричали. Это круто. После Японии я восстановила четверной тулуп, думаю, все это видели», – передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Во время проката короткой программы на прокатах сборной России в Москве фигуристка выполнила двойной аксель, тройной риттбергер, каскад тройной лутц — тройной тулуп.

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