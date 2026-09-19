Фигуристка Захарова рассказала, что ей дала стажировка у Арутюняна

Бронзовый призёр чемпионата России — 2026 в одиночном катании Мария Захарова поделилась эмоциями от проката короткой программы на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Очень рада, что на сегодня всё закончилось. Сильное облегчение, потому что это почти что первый старт в сезоне. Набирать форму было достаточно тяжело. По сравнению с прошлым сезоном форму начала набирать гораздо позже. В том сезоне в начале лета была ко всему готова.

На сборах у Рафаэля Арутюняна новое для себя подчеркнула и добавила в своё катание. Я там была недели три. Это было мало для того количества информации, которое он давал, но сборы прошли успешно. Мы нашли общий коннект, поладили. Буду рада, если получится ещё поехать. Заявиться на «челленджер» в США не было в планах», — передаёт слова Захаровой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.