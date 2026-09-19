Камила Валиева двумя словами описала своё настроение перед новым сезоном

Чемпионка мира среди юниоров, участница Олимпийских игр 2022 года в Пекине российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своём настрое на сезон-2026/2027 после проката короткой программы на контрольных прокатах сборной России, которые 19 и 20 сентября проходят в Москве.

«Какое настроение перед сезоном? Да всё нормально», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Короткую программу Валиевой поставил Бенуа Ришо под музыку Mamma La Rondinella — Ludovico Einaudi. Во время проката в Москве фигуристка исполнила двойной аксель, тройной флип, каскад двойной лутц — двойной тулуп.