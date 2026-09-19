«Будем бороться за свои права». Марк Кондратюк — об отзыве нейтрального статуса

Бронзовый призёр Олимпиады — 2022 в командном первенстве, чемпион России — 2022 российский фигурист Марк Кондратюк рассказал, как обстоят дела с его нейтральным статусом.

«Апелляцию подали, работа ведётся, будем бороться за свои права», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, в августе Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил Кондратюку нейтральный статус. Марк должен был выступить на турнире в Японии, однако незадолго до старта ISU отменил своё решение, постановив, что фигурист не соответствует требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтрального атлета.