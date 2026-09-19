«Программа Show Must Go On — это не послание». Петросян — о новых постановках

Трёхкратная чемпионка России, участница Олимпийских игр в Милане фигуристка Аделия Петросян высказалась о своей короткой программе в сезоне-2026/2027, которая поставлена под музыку The Show Must Go On — Oneil, Kanvise, Ercodes.

«Подготовка была достаточно короткая. Пока оправилась от травмы, пока продумывала всю ситуацию, потеряла много времени. Подготовка шла очень быстро.

Программа Show Must Go On — это не послание. Программа без посыла, давно хотела скатать под эту композицию и рада, что смогла найти красивый вокал под дорожку.

Будущее понятно или туманно? Туманно. Оно в принципе всегда туманно. Хочу больше радоваться моменту, улучшаться, быть довольной собой», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.