Дикиджи не прыгнул каскад в КП на контрольных прокатах сборной России

Чемпион России — 2025, победитель турнира Kinoshita Group Cup фигурист Владислав Дикиджи завершил выступление со своей короткой программой на контрольных прокатах сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию.

Дикиджи представил короткую программу под музыку Comptine D'un Autre été — Yann Tiersen / Experience (Starkey Remix) — Ludovico Einaudi. В своём прокате фигурист исполнил четверной лутц, совершив ошибку на выезде и не прикрепив второй прыжок каскада, четверной сальхов, тройной аксель.

Ранее фигурист стал чемпионом «челленджера» в Японии. Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию проходят с 19 по 20 сентября в Москве.