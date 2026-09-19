Аделия Петросян ответила на вопрос об уходе от Этери Тутберидзе

Трёхкратная чемпионка России, участница Олимпийских игр в Милане фигуристка Аделия Петросян высказалась об уходе из штаба Этери Тутберидзе.

«Почему — не скажу. Мы расстались в хороших отношениях. Я стала спортсменкой благодаря штабу Этери Георгиевны и тренерам, с которыми мы работали. Я очень благодарна, надеюсь, что мы останемся в хороших отношениях.

Мне нравятся постановки Артёма Федорченко — мне кажется, это новый взгляд. С Анжеликой Крыловой тоже хотелось посотрудничать, мы были в неплохих отношениях. Она почувствовала музыку, меня.

Стараюсь мыслить более позитивно и радостно. Всё самое страшное для меня уже случилось, и я иду дальше, ставлю новые цели», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.