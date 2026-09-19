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Угожаев объяснил, почему снялся с «челленджера» в Италии

Угожаев объяснил, почему снялся с «челленджера» в Италии
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Чемпион России – 2025 по прыжкам, победитель и призёр этапов Гран-при России фигурист Николай Угожаев сообщил, что пропустил турнир серии «Челленджер» Lombardia Trophy в Италии из-за проблем с визой.

«Просто не получилось поехать, с визами всё тяжело. Там всё не так просто, как кажется», – передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Турнир Lombardia Trophy проходит в Италии с 17 по 20 сентября. Из россиян на этом турнире выступает только Матвей Ветлугин. За свою короткую программу фигурист получил от судей 90,02 балла и занял промежуточное второе место. Произвольные программы мужчины представят в воскресенье, 20 сентября.

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