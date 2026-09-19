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Гуменник отреагировал на список запасных на этапы Гран-при ISU после турнира в Токио

Гуменник отреагировал на список запасных на этапы Гран-при ISU после турнира в Токио
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Действующий чемпион России, участник Олимпиады-2026 в одиночном катании Пётр Гуменник отреагировал на список запасных на этапы Гран-при ISU после «челленджера» в Токио, Япония.

«Поняли, почему такой список запасных на Гран-при? Не поняли», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Серия Гран-при ISU у взрослых начнётся во Франции 23 октября. Всего в календаре соревнований шесть этапов и финал. У запасных фигуристов будет возможность выступить на турнире в случае снятий участников. Гуменника в этом списке обошёл его соотечественник Владислав Дикиджи, который уже получил приглашение выступить в Китае.

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