Дикиджи рассказал, как узнал о получении этапа Гран-при ISU

Чемпион России — 2025, победитель турнира Kinoshita Group Cup фигурист Владислав Дикиджи рассказал, как узнал о получении приглашения на китайский этап Гран-при ISU.

«Честно говоря, всё максимально быстро и непонятно: будто бы вчера начинал сезон — а уже контрольные прокаты, в Японии соревнования прошли. Возможно, не хватило времени на восстановиться, потому что следующая неделя после Японии была для меня тяжёлой. Не мог никак найти силы, но сейчас плюс-минус отошёл и готов катать программы, работать.

Когда узнал об этапе, был за рулём, на светофоре стоял. Телефон нельзя, конечно, брать в дороге, за рулём я не беру. Просто краем глаза увидел — он у меня на сиденье лежал на зарядочке. Я увидел уведомления и фамилию Дикиджи и подумал: «Ага». Быстренько свайпнул и узнал.

Почувствовал невероятную ответственность, наверное. Захотелось ещё больше работать, тренироваться, чтобы показать максимум. Или хотя бы приблизиться к нему», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.