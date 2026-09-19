Тарасова сообщила, что её выписали из больницы и она смотрит контрольные прокаты

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что её выписали из больницы и она уже смотрит контрольные прокаты фигуристов сборной России.

«Дома уже.

Смотрю прокаты. Это очень важные прокаты, мирового уровня. Показывают нам где, в каком количестве, как развивают фигурное катание. Это очень важно.

Как оцениваю катание Александры Трусовой и Камилы Валиевой? Всё преодолевают. Пусть сейчас катаются не на 100%, но все стараются», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ранее стало известно, что 79-летнюю Татьяну Тарасову госпитализировали спустя 10 дней после планового обследования в больнице.