«Отчаянно не хватает «химии». Вайцеховская — о новой КП Петра Гуменника

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о прокатах короткой программы чемпиона России — 2025, победителя турнира Kinoshita Group Cup фигуриста Владислава Дикиджи и действующего чемпиона страны, участника Олимпиады-2026 в одиночном катании Петра Гуменника на контрольных прокатах сборной России — 2026/2027 в Москве.

«Мужская часть прокатов — тот самый случай, когда первая группа больше интригует, чем вторая. Потому что в первой — Петя Гуменник и Влад Дикиджи. И если по ходу прошлого сезона Влад вполне мог думать, глядя на Петю, «На его месте должен был быть я», то в нынешнем те же самые слова впору мысленно прокручивать в своей голове Гуменнику.

Удивительное впечатление от проката Петра: программа превосходная. Сам фигурист — прекрасен. Я бы даже сказала, нарциссически прекрасен. А вместе Пете и его программе отчаянно не хватает какой-то «химии». Возможно, сказывается невкатанность, возможно, накопленная усталость, из-за которой Гуменник выглядит более тяжёлым, чем обычно. Но постановка никак не может заиграть в полную силу. Дико обидно.

Дикиджи — противоположная история. Он явно на кураже (а кто бы не был в его ситуации?), он лёгкий, катается в удовольствие и, кажется, всё сильнее и сильнее входит во вкус. Это уже не прошлогодний мальчик «На льду мы все друзья». Это молодой волчара, который если не почувствовал ещё в полной мере крови соперников, то очень близко к этому подобрался», – написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.