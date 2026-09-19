Дикиджи признался, что пока не думает о соперниках на Гран-при ISU в Китае

Чемпион России — 2025, победитель турнира Kinoshita Group Cup фигурист Владислав Дикиджи рассказал, что пока не думает о соперниках на этапе Гран-при ISU в Шэньчжэне, Китай, который пройдёт с 6 по 8 ноября.

«В баню перед произвольной программой? Точно! Вчера не было бани, я не нашёл сауну. Я во всех отелях спрашиваю, есть ли сауна. Возможно, сегодня придётся куда‑то идти. Жаль, что вчера не сходил, очень хотелось.

Соперников на Гран‑при в Китае пока не смотрел, пока не хочу мониторить. Надо разобраться с прокатами, потом вернусь и гляну всё, разберу и продолжу тренироваться. Пока не волнует Китай, весь в прокатах», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.