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Гуменник пошутил, что следил за списком запасных на Гран-при ISU после турнира в Токио

Гуменник пошутил, что следил за списком запасных на Гран-при ISU после турнира в Токио
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Действующий чемпион России, участник Олимпиады-2026 в одиночном катании Пётр Гуменник рассказал о подготовке к международным турнирам, пошутив, что следил за списком запасных на Гран-при ISU после турнира в Токио, Япония.

«Занимался наблюдением за списком запасных. Это шутка, конечно. Тренировался, как обычно. Продолжал готовиться дальше, выделил с тренером Вероникой Анатольевной важные старты в сезоне: мемориал Дениса Тена, этапы России. Это турниры, к которым хочется уже подойти в хорошей форме. Поэтому продолжали работу как над физической формой, так и над техникой. Что-то получалось, где-то были сложности — в общем, ничего нового», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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