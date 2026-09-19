Семененко рассказал о проблемах со сном после возвращения с турнира в Токио

Двукратный чемпион России, бронзовый призёр турнира Kinoshita Group Cup — 2026 фигурист Евгений Семененко рассказал о проблемах со сном после возвращения с турнира серии «Челленджер» в Токио, Япония.

«Какой костюм к короткой программе удобнее? Наверное, зрителям точно можно сказать. С художником смеялись, что, наверное, костюм помешал в Японии, был неудобный (улыбается). Для меня и для тренеров оба костюма потрясающие. На открытых прокатах решили попробовать второй вариант. Проанализируем, послушаем мнения.

Получилось ли восстановиться после Токио? Уже как есть, небольшие проблемы со сном присутствовали, наверное, ещё присутствуют», – передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.