Двукратный чемпион России, бронзовый призёр турнира Kinoshita Group Cup — 2026 фигурист Евгений Семененко объяснил решение добавить новый четверной прыжок в короткую программу.

«Внутренний сезон тоже начался, сегодня представил короткую программу в чистом, хорошем исполнении. Новый прыжковый контент продемонстрировали, добавили риттбергер в короткую программу. Доволен, что сегодня удалось хорошо прокатать.

Контент решили поменять после Японии, посчитали, что этот контент будет хорошим и в техническом плане, и вроде как мне удобно. После Японии начали накатывать новый», – передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.