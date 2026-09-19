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Ученик Тутберидзе Мозалёв рассказал о новой короткой программе от Глейхенгауза

Ученик Тутберидзе Мозалёв рассказал о новой короткой программе от Глейхенгауза
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Бронзовый призёр чемпионата России — 2022, ученик Этери Тутберидзе российский фигурист Андрей Мозалёв рассказал о своей новой короткой программе. Постановщиком программы выступил Даниил Глейхенгауз.

«Хотелось сегодня показать программу, в первую очередь делал шаги и хореографию, на прыжки, наверное, пока не хватает. Даниил Маркович [Глейхенгауз] спрашивал на тренировке мои пожелания. Слушал много, не нашёл ничего подходящего, он сказал — хотя бы жанр какой-нибудь. Я сказал, что мне нравятся блюз и рок. Предложил несколько вариантов, среди которых была эта песня. Понял, что это моё, давно хотел под такое покататься», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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