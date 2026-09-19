Андрей Мозалёв рассказал, как его мотивировали прокаты Александры Трусовой в Японии

Российский фигурист Андрей Мозалёв высказался о старте сезона.

«Перерыв был большим, я уже забыл, что такое международные старты (улыбается). Соскучился так, что жду не дождусь выступления на «челленджере». Готовлюсь, это добавляет мотивации. Смотрели турнир в Японии у нас на льду, трансляцию включили на большом экране. Смотрели, как наши девочки, в том числе Саша Трусова, катались. Это мотивировало, уже наконец-то скоро и я поеду, надо больше работать (улыбается).

У нас всегда включают трансляцию, когда выступают наши спортсмены. Хочется после Саши зайти на четверной лутц? На свои прыжки, которые у меня в программе. Но лутц — тоже над этим работаю», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.