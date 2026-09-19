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Гуменник объяснил, почему решил не пропускать сезон после Олимпиады

Гуменник объяснил, почему решил не пропускать сезон после Олимпиады
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Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник рассказал, почему решил не пропускать сезон после выступления на Олимпийских играх 2026 года в Милане, Италия.

«Для меня Олимпийские игры получились вдохновляющими. Я решил не терять этот момент и продолжить. Использовать этот толчок, который дала мне Олимпиада, это вдохновение. Продолжить тренироваться с большей силой. И, наверное, в этом я черпаю свои ресурсы», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

На Олимпиаде-2026 Пётр Гуменник стал единственным представителем России в мужском одиночном катании. По итогам соревнований он занял шестое место.

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