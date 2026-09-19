Марк Кондратюк: будущее понятно или туманно? У меня всё отлично

Чемпион России и Европы Марк Кондратюк поделился эмоциями перед началом сезона-2026/2027. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал нейтральный статус фигуриста.

«Как настроение в начале сезона? Всё отлично, всё хорошо. Если серьёзно, хорошее настроение, было волнительно, ощущение началось с самого утра. Новое для меня состояние, старался бороться с ним.

Как готовиться к таким программам? Я в голове прокручиваю программу, ещё иногда катаю. На самом деле всё зависит от объёма работы, повторения, несмотря на всю энергичность, ты находишь паузы, где можно выдохнуть. Этот прокат послужит примером для работы, я понял моменты, где мне тяжело, где-то больше паузы. Для этого нужны прокаты.

Будущее понятно или туманно? У меня всё отлично», – передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.