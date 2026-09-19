Кондратюк объяснил нелепое падение в короткой программе на контрольных прокатах

Российский фигурист Марк Кондратюк высказался о падении в короткой программе на контрольных прокатах сборной России.

«Конечно, понимал, что сложно, что это новое. Но это одна из причин заниматься этим видом спорта, есть такая возможность попробовать себя в разных образах и ипостасях. Мне это искренне очень интересно. Никита Михайлов прислал очень много композиций, я слушал уже без энтузиазма, всё было мимо, и последняя композиция — я её услышал и через 20-30 секунд понял, что надо пробовать. Когда ты находишься внутри музыки, ты чувствуешь животную энергию, которую хочется воплотить.

Много нюансов, которые надо почистить. Я это почувствовал, тренеры сказали. Вращение прикольное было в конце, это сильно. Даже не вспомню, было ли у меня в жизни такое (улыбается). Думаю, я просто подустал, это вращение было сложным для меня, там вход в либелу. За время подготовки я разочек упал, но надеялся, что это будет только на тренировке», – передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.