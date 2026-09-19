Бойкова и Козловский чисто исполнили КП на открытых прокатах сборной России

Чемпионы России и Европы, выступающие в парном катании, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский чисто исполнили короткую программу на контрольных прокатах сборной, которые проходят в Москве.

В прокате пара сделала тройной сальхов, тройной подкрут и выброс тройной флип. Для своей программы они использовали музыку из кинофильма «Чёрная пантера: Ваканда навеки» — Ludwig Göransson.

Напомним, ранее Бойкова и Козловский выиграли два турнира серии «Челленджер» в Японии и США. По итогам Kinoshita Group Cup фигуристы стали первыми в очереди на получение этапа Гран-при ISU. Позже стало известно, что Александре и Дмитрию пришло приглашение выступить на этапе Гран-при в Финляндии.