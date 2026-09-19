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Козловский ответил на вопрос по поводу финских виз для Гран-при

Козловский ответил на вопрос по поводу финских виз для Гран-при
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Российский фигурист, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, Дмитрий Козловский высказался о процессе получения виз в Финляндию для участия в этапе Гран-при ISU в Хельсинки, который пройдёт 20-21 ноября.

«Как дела с финскими визами? Всë в процессе», – передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, ранее с турнира снялись французы Луиза Эрхард и Маттис Пеллегрис. Александра и Дмитрий стали первыми в списке запасных благодаря победе на «челленджере» Kinoshita Group Cup в Японии. Помимо победы на турнире в Токио, российские фигуристы также стали чемпионами «челленджера» в John Nicks Pairs International в Норвуде, США.

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