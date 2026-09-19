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Мишина/Галлямов безошибочно исполнили КП на контрольных прокатах сборной России

Мишина/Галлямов безошибочно исполнили КП на контрольных прокатах сборной России
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Чемпионы мира и бронзовые призёры Олимпиады, выступающие в парном катании, Анастасия Мишина и Александр Галлямов безошибочно исполнили короткую программу на контрольных прокатах сборной России.

Фигуристы выступали под музыку Ode to Joy — Imagine Music. По ходу проката они чисто исполнили тройной сальхов, тройной подкрут и выброс тройной флип.

Ранее стало известно, что Мишина и Галлямов получили нейтральный статус ISU и смогут выступить на международных соревнованиях. Их первым стартом станет турнир серии «Челленджер» в Грузии.

Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027 проходят в Москве 19 и 20 сентября.

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