Мишина/Галлямов безошибочно исполнили КП на контрольных прокатах сборной России

Чемпионы мира и бронзовые призёры Олимпиады, выступающие в парном катании, Анастасия Мишина и Александр Галлямов безошибочно исполнили короткую программу на контрольных прокатах сборной России.

Фигуристы выступали под музыку Ode to Joy — Imagine Music. По ходу проката они чисто исполнили тройной сальхов, тройной подкрут и выброс тройной флип.

Ранее стало известно, что Мишина и Галлямов получили нейтральный статус ISU и смогут выступить на международных соревнованиях. Их первым стартом станет турнир серии «Челленджер» в Грузии.

Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027 проходят в Москве 19 и 20 сентября.